Появились подробности обрушения ветхого моста в российском городе

Состояние двух пострадавших при обрушении ветхого автомобильного моста в районе поселка Кушкуль Оренбургской области оценивается как средней тяжести, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Всего по данным регионального Минздрава пострадали трое рабочих. «Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная», — заявил собеседник агентства.

По данным регионального управления МВД, произошло обрушение двух пролетов моста. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. «Выясняют, на каком участке будет перекрыто движение», — добавил собеседник ТАСС.

В пресс-службе мэрии Оренбурга подтвердили, что мост находился на реконструкции. «Этот мост относится к области — главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста», —заявили там. Мост соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой. С 15 ноября в связи с реконструкцией было введено ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой в месте проводимых работ.

Об обрушении моста стало известно ранее 2 декабря. В сети появилось видео. Сообщалось, что ветхий мост не выдержал проезд фуры со щебнем. По предварительной версии издания «Подъем», конструкция рухнула на легковой автомобиль.

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