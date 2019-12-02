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Ветхий мост в российском городе не выдержал фуру и рухнул на людей

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Продолжение: Появились подробности обрушения ветхого моста в российском городе

В районе поселка Кушкуль Оренбургской области ветхий автомобильный мост под тяжестью самосвала обрушился на легковой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

По информации издания, три человека пострадали. Двое получили травмы головы и ног. По словам местных жителей, мост недавно начали ремонтировать, но бетонная подпорка виадука не выдержала фуру со щебнем.

По данным «Интерфакса», пострадали четыре человека. «Мост в створе улицы Терешковой из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился. Пострадали четыре человека», — сказал собеседник агентства.

Погибших нет.

1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куенга рухнул автобус сообщением Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

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