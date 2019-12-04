Россиянам рассказали о безопасности в транспорте после серии ДТП с автобусами

Пассажиры общественного транспорта должны выполнять требования безопасности и пристегиваться ремнями. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов.

По его словам, нет никакой разницы, в какой части салона сидеть. При этом стоять в транспортном средстве во время движения запрещено, вставать надо только после полной остановки. «Если это конечный пункт, остановочный пункт, всегда водитель должен предупреждать пассажиров, а последние должны исполнять требования», — сказал он.

При этом Тимохов не уточнил, что следует делать стоящим пассажирам городских автобусов, троллейбусов и трамваев.

За последние двое суток в России произошло минимум пять крупных аварии с автобусами, в которых пострадали пассажиры, — в Подмосковье, Саратове, Нижегородской, Воронежской и Белгородской областях. В большинстве случаев водители не справились с управлением.

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