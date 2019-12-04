В Подмосковье ехавший из Белоруссии автобус столкнулся с грузовиком

В Подмосковье пассажирский автобус, ехавший из белорусского Гродно в Кострому, столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА Новости.

Как агентству сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла на 24-м километре трассы М-1. Уточняется, что автобус принадлежит «Русскому национальному балету "Кострома"».

В автобусе находились 48 человек, их доставили в гостиницу «Матвеевское» в километре от места ДТП. Позднее их отправят к месту назначения резервным автобусом.

3 декабря стало известно о трех авариях с автобусами в России. В Нижегородской области автобус ПАЗ попал в аварию с внедорожником, пострадали шесть человек. В Богучарском районе Воронежской области на автомобильной трассе перевернулся автобус, пострадали 17 человек. В этот же день в Белгородской области опрокинулся на бок автобус ПАЗ с пассажирами, пострадали пять человек из находившихся в салоне 30.

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