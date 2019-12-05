Количество аварий с автобусами в России увеличилось

В России с января по октябрь 2019 года произошло 5598 аварий с участием автобусов — это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года (4990 случаев). Это следует из официальной статистики ГИБДД, передают «Известия».

4518 аварий произошли по вине водителей. 3068 из них на тот момент работали в компаниях, у которых была лицензия на осуществление пассажирских перевозок. В результате таких аварий в 2019 году погибли 263 человека, пострадали — 8242. Отмечается, что число ДТП с пьяными водителями выросло на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, таких случаев произошло 54.

Как пишут «Известия», ситуация с ДТП с автобусами «принципиально не меняется почти четыре года». Так, за десять месяцев 2016 года в стране произошло 3876 аварий с автобусами, погибло 242 человека, 5953 пострадали. В 2017 году количество таких ДТП составило 6109, погибли 336 человек, пострадали 9186.

Ранее консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов рассказал, что пассажиры общественного транспорта должны выполнять требования безопасности и пристегиваться ремнями. По его словам, нет никакой разницы, в какой части салона сидеть. При этом стоять в транспортном средстве во время движения запрещено, вставать надо только после полной остановки.

За последние трое суток в России произошло минимум пять крупных аварий с автобусами, в которых пострадали пассажиры. Так, в Подмосковье пострадали восемь человек, в Саратове — 15 пассажиров, Нижегородской — шесть человек, Воронежской — 17 и Белгородской областях — пять человек. В большинстве случаев водители не справились с управлением.

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