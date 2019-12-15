Выросло число пострадавших из перевернувшегося автобуса в Нижегородской области

Двое пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Нижегородской области госпитализированы. Всего число пострадавших выросло до 25. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, бригады скорой помощи доставили 12 человек в Балахнинскую больницу, еще один пострадавший приехал самостоятельно. У всех состояние средней степени тяжести. Их осматривают врачи в приемном покое. Двоих уже госпитализировали. Еще 12 пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

Ранее 15 декабря сообщалось, что автобус перевернулся на трассе около 16:00 по московскому времени в Балахнинском районе Нижегородской области. В нем находились, по уточненным данным, 48 пассажиров.

Автобус следовал из Иванова в Дзержинск. Транспорт не рейсовый — он вез людей из текстильного центра, уточняет издание «Подъем» в своем Telegram-канале. По предварительным данным, ЧП произошло в связи с тем, что водитель не справился с управлением. В ГИБДД отметили, что автобус съехал с дороги и опрокинулся.

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