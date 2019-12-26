Число пострадавших в опрокинувшемся на российской трассе автобусе уточнили

При аварии пассажирского автобуса в Липецкой области пострадали восемь человек, двое погибли, передает «Интерфакс». Изначально сообщалось о 15 пострадавших.

Все пострадавшие являются гражданами Грузии, сообщил ТАСС глава Становлянского района Сергей Никитин.

В числе пострадавших один несовершеннолетний, его везут в больницу, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе. По другим данным, медики осматривают 15 человек, никто из них не нуждается в госпитализации, они получили ушибы и ссадины.

Авария с рейсовым автобусом произошла на 356-м километре трассы М-4 Дон возле населенного пункта Ярлункино Становлянского района. Он «перевернулся сам», потому что ехал по ледяной дороге.

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