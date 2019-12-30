Увеличилось число пострадавших в перевернувшемся на российской трассе автобусе

В результате ДТП с перевернувшимся на трассе в Псковской области автобусом пострадали 24 человека. Они обратились за медицинской помощью, 13 из них доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Дениса Сачкова.

«Из 13 семеро госпитализированы, шестерым помощь оказана амбулаторно», — отметил он.

Кроме того, по словам Сачкова, двое детей были доставлены в детскую областную клиническую больницу, в реанимации остается женщина в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Вместе с тем, «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД сообщает о 16 пострадавших. Ранее сообщалось, что пострадало 19 пассажиров. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек.

Авария произошла ранее 30 декабря на 269-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией». Водитель автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В момент ДТП в автобусе находилось 50 человек, все они, предположительно, граждане Белоруссии.

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