Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии

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В Эстонии перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Авария произошла на 30 километре трассы Таллинн — Нарва в воскресенье, 29 декабря, рано утром.

В салоне находились 65 пассажиров и два водителя. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе четыре гражданина Латвии. Всех раненных доставили в больницы, их состояние стабильно. Остальных пассажиров отвезли в Ригу на других автобусах.

Видео с место происшествия появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса. Известно, что водитель был трезв, однако не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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