Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом на российской трассе

В Липецкой области возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым пассажирским автобусом, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следственный комитет ранее начал проверку обстоятельств случившегося.

Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области на 356-м километре трассы М-4 «Дон» 26 декабря. Сообщалось, что двое пассажиров погибли, еще 15 получили травмы. Этим же вечером в МЧС опубликовали кадры с перевернувшимся автобусом.

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