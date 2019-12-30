Автобус с белорусами попал в ДТП на российской трассе

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе в Псковской области. В результате ДТП пострадали 19 человек, среди них трое детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России.

Авария произошла на 269 километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией». Водитель автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В момент ДТП в автобусе находилось 50 человек, все они граждане Белоруссии. 14 пострадавших госпитализированы.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Похожая авария произошла в Эстонии утром накануне, 29 декабря. На 30-м километре трассы Таллин - Нарва перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Петербурга в Ригу. Пострадали девять человек, их доставили в больницы.

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