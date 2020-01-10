Автобус с детьми попал в массовую аварию на российской трассе

Пассажирский автобус вез детей с соревнований и попал в массовую аварию на трассе М-7 «Волга» под городом Краснокамск в Пермском крае. Есть пострадавшие, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

В аварию помимо автобуса попали газель, грузовая фура и три легковушки. В салоне общественного транспорта находились двое взрослых и 35 несовершеннолетних членов спортивной команды в возрасте 10-11 лет. Никто из них не пострадал, заявили в ведомстве. При этом, по данным краевого Минздрава, травмы получили девять человек, в том числе четверо детей.

В сообщении местного МВД, которое цитирует Telegram-канал LIFE SHOT, говорится, что ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля «Лада Гранта» неудачно попытался обогнать большегруз. «Водитель двигавшейся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения», — сказано в тексте.

Движение на дороге перекрыто. На место прибыли в том числе психологи МЧС.

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