Российских автомобилистов защитили от аварий святой водой и молитвами

В Красноярском крае священника пригласили на открытие федеральной трассы, чтобы тот окропил дорогу святой водой и прочитал молитвы для защиты от аварий. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции по региону.

«Обряд освящения был начат с той части трассы, где в конце ноября прошлого года погибли пять человек, из них трое детей», — говорится в сообщении. Молитвы читал настоятель храма отец Дмитрий — они должны уберечь водителей от нарушений ПДД. Проезжающие мимо машины священнослужитель окропил святой водой.

В 2017 году в Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы Темрюк — Краснодар. Крестный ход состоялся под звон колоколов передвижной звонницы. Возглавил шествие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Также в нем приняли участие начальник краевого УГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края, инспекторы ДПС и представители общественности.

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