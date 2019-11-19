Опасные участки дороги в российском регионе окропили святой водой

В Сегежском районе Карелии во Всемирный день памяти жертв ДТП освятили наиболее аварийно-опасные участки федеральной автодороги «Кола». Фотографии освящения, которое состоялось 17 ноября, опубликованы в сообществе «ГИБДД г.Сегежи» во «ВКонтакте».

Литию в память о жертвах аварий и окропление участков провел отец Мануил.

Отмечается, что с начала года на территории Сегежского района роизошло 32 ДТП, в которых шесть человек погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести.

В 2017 году в Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы Темрюк — Краснодар. Крестный ход состоялся под звон колоколов передвижной звонницы. Возглавил шествие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Также в нем приняли участие начальник краевого УГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края, инспекторы ДПС и представители общественности.

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