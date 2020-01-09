Попавшая в аварию россиянка погибла в другом ДТП по пути в больницу

В результате столкновения скорой и легкового автомобиля в Омске погибла женщина, находившаяся в медицинской машине. Ранее она попала в другое ДТП и серьезно пострадала, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

В ведомстве сообщили, что в ночь на 9 января скорая перевозила горожанку, попавшую в аварию с участием двух автомобилей. Она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По пути в больницу в перевозившую ее санитарную машину врезалась легковушка. «В результате второй аварии она скончалась на месте ДТП», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что пострадали еще пять человек. Оба водителя получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. Один из фельдшеров направлен в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Врач и второй фельдшер будут лечиться амбулаторно.

1 января под Тверью два россиянина врезались в дерево во время катания на снегоходе. Водитель погиб, пассажир получил легкую травму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!