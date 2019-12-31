Момент столкновения КамАЗа с трамваем попал на видео

Мосгортранс опубликовал видео ДТП с участием КамАЗа с трамваем на севере Москвы. Кадры размещены в Twitter-аккаунте учреждения.

На ролике видно, как водитель грузовика игнорирует запрещающий сигнал светофора и на полной скорости въезжает в борт трамваю. В результате пассажирский транспорт сходит с рельсов, сминается и сбивает столб.

30 декабря сообщалось, что в момент аварии в районе Коптево в салоне трамвая находилось 15 пассажиров. Мосгортранс уточняет, что пострадали два человека — взрослый мужчина и ребенок.

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