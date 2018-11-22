Пострадавший в аварии водитель автобуса спас 20 пассажиров

36-летний водитель автобуса Алексей Старновский, попавший в аварию с КамАЗом в Иркутской области, спас 20 пассажиров, сообщает газета «Свеча».

ДТП произошло 17 ноября. Мужчина выехал в рейс по заснеженной дороге из Ангарска в поселок Тальяны Усольского района. Внезапно на встречную полосу выехал КамАЗ. Водитель подставил под удар дверь салона, так как там не было пассажиров. Автобус вылетел с дороги, осколки разбившегося лобового стекла ранили мужчину. Он получил перелом ребра и ушибы ног.

20 пассажиров не могли выйти из автобуса, потому что дверь заклинило. Тогда водитель вылез через разбитое окно, выбил стекла в салоне и начал вытаскивать людей. Несмотря на ранения, Старновский помог всем пассажирам эвакуироваться. По словам очевидцев, в это время мужчины, которые ехали в автобусе, ходили вокруг транспорта и снимали ДТП на видео.

Скорую вызвал проезжавший мимо местный житель. Врачи госпитализировали трех пассажиров с ушибами и переломами. Остальные от помощи отказались. По факту аварии проводится проверка.

Жители поселка обратились в местную газету «Свеча» и попросили поблагодарить водителя за помощь. Сейчас он находится дома на больничном.

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