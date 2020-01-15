Автобус Росгвардии столкнулся с легковушкой на российской трассе

На трассе под Саратовом перевозивший военных автобус Росгвардии столкнулся с легковым автомобилем Toyota. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение произошло около 9 часов утра на 263-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса «Лиаз».

Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Собеседник радиостанции не смог пояснить, каких именно военных перевозил автобус. Он уточнил, что в нем находилось около 30 человек.

1 декабря произошла авария с автобусом, ехавшим из Сретенска в Читу. Он слетел с моста высотой около 10 метров и упал на лед реки Куэнга. Сообщалось, что погибли 18 пассажиров и водитель, еще 19 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

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