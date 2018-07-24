Минобороны отказалось воевать на машинах россиян

Поправки в законодательство о постановке транспортных средств на воинский учет не предусматривают изъятия автомобилей у граждан и организаций. Об этом заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что армия обладает достаточным количеством автомобильного транспорта, а привлечение для нужд обороны машин, принадлежащих гражданам и организациям, возможно только в исключительных случаях.

О планах Минобороны по изменению перечня автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, 24 июля написала газета «Известия». Ссылаясь на проект о внесении изменений в приказ министра обороны №151, издание сообщило, что документ предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. В то же время эксперты высказали мнение, что легковой транспорт военным вряд ли понадобится.

Действующий приказ главы Минобороны допускает предоставление армии квадроциклов, фургонов, грузовиков, фур, прицепов всех видов, автобусов, вездеходов, бронеавтомобилей, тракторов и различной специальной техники. Передача военным легковых автомобилей не предусмотрена.

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