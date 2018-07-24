Российский историк призвал брать пример с Третьего рейха

Российский историк, член совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян предложил гражданам страны обратиться к опыту Третьего рейха. Так в своем Twitter-аккаунте он прокомментировал появившуюся в сети информацию о разработке Министерством обороны России приказа о постановке всех автомобилей на воинский учет и отбирании на нужды армии в случае войны.

«Это — нормальная практика. Изучите вопрос на примере Второй мировой. Даже не в СССР. Поинтересуйтесь, как было в Рейхе», — посоветовал он.

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Позже он удалил свой твит, однако скриншоты с высказыванием остались в соцсети.

Ранее в Минобороны России опровергли поправки в законодательство о постановке транспортных средств на воинский учет для их возможного изъятия у граждан и организаций. В министерстве заверили, что армия обладает достаточным количеством автомобильного транспорта.

О планах министерства изменить перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае войны, 24 июля написала газета «Известия». Ссылаясь на проект о внесении изменений в приказ министра обороны №151, который допускает предоставление армии квадроциклов, фургонов, грузовиков, фур, прицепов всех видов, автобусов, вездеходов, бронеавтомобилей, тракторов и различной специальной техники, издание сообщило, что документ предусматривает постановку на учет и всех гражданских легковых автомобилей.

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