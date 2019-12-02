В Забайкалье ввели режим ЧС после ДТП с автобусом

В Сретенском районе Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации после падения автобуса с моста в реку Куэнгу, чтобы ликвидировать последствия ДТП. Также планируется подключить военных. Об этом сообщил глава района Алексей Закурдаев, передает РИА Новости.

Так, по его словам, такое решение было принято, чтобы задействовать дополнительные средства при подъеме «искореженного транспортного средства» и его доставке в Читу. «Режим ЧС дает нам возможность обходить аукционы. Тем более мы так можем выйти на военную часть, чтобы она оказала нам содействие», — пояснил Закурдаев.

Кроме того, глава района отметил, что для ликвидации последствий ЧС уже привлекали стороннюю технику. «Три крана предпринимателей были, мы их задействовали, чтобы аккуратно приподнять автобус. Медленно приподнимали его и вытаскивали живых людей», — рассказал он.

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Ранее сообщалось, что в ДТП погибли четверо детей. По словам уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, всего известно о 19 погибших.

Авария произошла утром 1 декабря. Автобус, ехавший из Сретенска в Читу, слетел с моста высотой около 10 метров и упал на лед реки. Сообщалось, что погибли 18 пассажиров и водитель, еще 19 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

По одной из версий, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело. Власти Забайкалья пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. В регионе объявлен траур.

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