Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе. Об этом сообщается на сайте региона.

Осипов отметил, что власти помогут всем родственникам пострадавших и погибших в ДТП. «Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал губернатор.

В день траура в регионе отменены все развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее стало известно, что власти выплатят семьям погибших в ДТП по 60 тысяч рублей для организации похорон. На эти цели из бюджета Сретенского района будет выделено более одного миллиона рублей.

Авария на трассе в Забайкальском крае произошла утром 1 декабря. По одной из версий, у пассажирского автобуса, перевозившего 43 человека из Читы в Сретенск, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и упала с моста в реку Куэнга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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