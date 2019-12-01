Очевидец рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал, как участвовал в спасении пассажиров автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга. Его слова приводит агентство Ruptly.

По словам очевидца, на место происшествия он прибыл вместе с женой. «Приехали и увидели этот ужас: автобус лежал на крыше на льду», — рассказал Никифоров. Он добавил, что к месту трагедии прибывали местные жители, чтобы оказать помощь пострадавшим.

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Никифоров рассказал, что из автобуса раздавались крики. Для того, чтобы вытащить погибших и пострадавших, пришлось поднять транспортное средство на колеса и спилить крышу, отметил очевидец. «Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли», — рассказал местный житель.

Ранее стало известно, что Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье.

Изначально сообщалось, что в автобусе находились 43 человека. 19 человек погибли, в том числе водитель. Еще 19 доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии.

Утром 1 декабря машина местной турфирмы выполняла заказной рейс Сретенск — Чита. По одной из версий, авария произошла из-за лопнувшего колеса. Водитель не справился с управлением, автобус вылетел с моста. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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