Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Опубликованы имена всех пострадавших в ДТП в Забайкальском крае. Фотография списка с 19 фамилиями появилась в Telegram-канале «Говорит Москва».

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Ранее в Минздраве сообщили, что состояние 18 пассажиров, пострадавших в результате падения автобуса с моста, оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек в тяжелом состоянии.

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, рухнул с моста в реку Куенга 1 декабря. На его борту находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

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