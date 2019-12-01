Медведев дал поручение после падения автобуса с моста в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, передает ТАСС.

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По его словам, Медведев также выразил свои соболезнования семьям жертв автокатастрофы.

Авария на трассе в Забайкальском крае произошла утром 1 декабря. У пассажирского автобуса, перевозившего 43 человека из Читы в Сретенск, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и упала с моста в реку Куэнга. По последним данным, погибли 19 человек, еще 15 пострадали. В обломках еще остаются люди.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

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