Пассажиры рухнувшего с моста автобуса оказались не застрахованы

Владелец автобуса, который упал с моста в Забайкалье, вероятно, не застраховал свою ответственность в качестве пассажирского перевозчика. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой за источник.

По его словам, автобус с госномером М7940Н75 не содержится в базе данных Национального союза страховщиков ответственности. Он также отметил, что в таком случае вся ответственность за возмещение ущерба пострадавшим ложится на плечи перевозчика. Ранее сообщалось, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, за его рулем сидел нанятый водитель, который погиб в результате аварии.

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Согласно закону о страховании ответственности перевозчиков, выплаты в случае смерти пассажира установлены на уровне 2,25 миллиона рублей, выплаты за причинение вреда здоровью — не более двух миллионов рублей. При отсутствии договора страхования ответственность по выплатам ложится на перевозчика.

Автобус сообщением Сретенск — Чита рухнул с моста в реку Куенга 1 декабря. На его борту находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

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