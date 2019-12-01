Раскрыты обстоятельства спасения 10 пассажиров в ДТП с автобусом в Забайкалье

Несколько пассажиров автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае, самостоятельно выбрались из-под обломков и уехали с места происшествия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

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Спасатели не смогли найти 10 человек, находившихся в салоне. Канал пишет, что, предположительно, эти люди были в состоянии шока, покинули искореженную машину, поймали попутки и поехали дальше в пункт назначения — Читу.

Изначально сообщалось, что в автобусе находились 43 человека. 19 человек погибли, в том числе водитель. Еще 19 доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии.

Утром 1 декабря машина местной турфирмы выполняла заказной рейс Сретенск — Чита. По одной из версий, авария произошла из-за лопнувшего колеса. Водитель не справился с управлением, автобус вылетел с моста. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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