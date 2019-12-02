Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Врачи краевой клинической больницы в Чите сохранили ребенка пассажирки автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае. Женщина находится на шестом месяце беременности, рассказал журналистам ее муж Александр Чернявский, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье

Оба супруга были в салоне во время аварии. После ДТП мужчина помогал пострадавшим выбраться из искореженной машины, а его беременная жена была госпитализирована. В итоге у нее диагностировали травму позвоночника, не опасную для жизни и здоровья. «Ходить будет. Сказали, что с ребенком все хорошо», — сказал Чернявский.

Утром 1 декабря ехавший из Сретенска в Читу пассажирский автобус попал в аварию. По одной из версий, у него лопнуло колесо, и водитель не справился с управлением. Машина слетела с моста высотой около 10 метров и упала на лед реки. Погибли 18 пассажиров и водитель. Еще 19 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Власти Забайкалья обещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей, компенсации суммами поменьше получат все пострадавшие. В регионе объявлен траур.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!