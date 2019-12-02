Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим. Гражданам, поступившим в учреждения здравоохранения в тяжелом состоянии, выплатят по 400 тысяч рублей, а тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей.

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По словам Гурулева, окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен, он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших.

Ранее стало известно, что власти выплатят семьям погибших в ДТП по 60 тысяч рублей для организации похорон. На эти цели из бюджета Сретенского района будет выделено более одного миллиона рублей.

Изначально сообщалось, что в автобусе находились 43 человека. 19 человек погибли, в том числе водитель. Еще 19 доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии.

Авария на трассе в Забайкальском крае произошла утром 1 декабря. По одной из версий, у пассажирского автобуса, перевозившего 43 человека из Читы в Сретенск, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и упала с моста в реку Куэнга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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