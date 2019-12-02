Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
На Украине выразили готовность принять пару российских областей
Российский турнир по самбо завершился масштабным побоищем
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни после ухода из шоу
Пролежавшая месяц в коме мать услышала крик дочери и прижала ее к груди
Министр энергетики США ушел в отставку
Опровергнута общепринятая физическая теория
Сын случайно отправил фото своего секса матери и сгорел от стыда
В России задумали ужесточить наказание за задержку зарплат
Новости партнеров

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим. Гражданам, поступившим в учреждения здравоохранения в тяжелом состоянии, выплатят по 400 тысяч рублей, а тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей.

По словам Гурулева, окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен, он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших.

Ранее стало известно, что власти выплатят семьям погибших в ДТП по 60 тысяч рублей для организации похорон. На эти цели из бюджета Сретенского района будет выделено более одного миллиона рублей.

Изначально сообщалось, что в автобусе находились 43 человека. 19 человек погибли, в том числе водитель. Еще 19 доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии.

Авария на трассе в Забайкальском крае произошла утром 1 декабря. По одной из версий, у пассажирского автобуса, перевозившего 43 человека из Читы в Сретенск, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и упала с моста в реку Куэнга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат деньги на похороны
У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений
Другие материалы рубрики
Россия13:2528 ноября

«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»

Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
05:30Сегодня

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

03:55Сегодня

Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат деньги на похороны

01:22Сегодня

Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Россия00:0228 ноября

«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»

В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
22:29 1 декабря

Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили

21:25 1 декабря

Очевидец рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

19:12 1 декабря

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Россия00:0127 ноября

«Я отказываюсь молча хоронить детей»

Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
18:11 1 декабря

Полпред президента в ДФО поручил взять на контроль ситуацию с ДТП в Забайкалье

17:52 1 декабря

Составлен портрет типичного представителя российской элиты

17:49 1 декабря

У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений

Россия
Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей
В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: чем Госдума займется в декабре
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат деньги на похороны
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане
Все материалы
Мир
Министр энергетики США ушел в отставку
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Франция раскритиковала США за навязывание оружия членам НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Протестующие в Грузии анонсировали начало митингов в регионах страны
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Кравчук поведал об «украинском княжестве»
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
Все материалы
Экономика
В России задумали ужесточить наказание за задержку зарплат
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега
Андрей Чикатило«Там, где я был, оставались трупы»
Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя
Все материалы
Наука и техника
Опровергнута общепринятая физическая теория
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Названа польза ночных кошмаров
Все материалы
Спорт
Российский турнир по самбо завершился масштабным побоищем
Новой победе «Ливерпуля» угрожает роковой арбитр
Аткинсон снова убьет «Ливерпуль»? Смотрите матч с «Брайтоном» по подписке в подарок
Дзюба нашел ответ сектантам и фашистам
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за футболки с имамом Шамилем
Испытание андердогами
Лондонское дерби и погоня за «Ливерпулем» — главные интриги тура АПЛ
«Лестер» на 94-й минуте вырвал победу в матче АПЛ и остался на втором месте
Все материалы
Культура
Семенович рассказала о своей болезни груди
«Он был сожжен на глазах у детей»
Кто и зачем объявил Деда Мороза самозванцем и публично казнил
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Гражданин поэт
Инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР — в фестивальном хите «Большая поэзия»
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Все материалы
Интернет и СМИ
Сын случайно отправил фото своего секса матери и сгорел от стыда
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Великое советское завтра
 
Пушкова высмеяли за незнание формы эчпочмака
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях
Все материалы
Ценности
54-летняя актриса поддержала попавших в «кухонное рабство» снимком в купальнике
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Обнаженная беременная плюс-сайз-модель поздравила поклонников с праздником
Все материалы
Путешествия
Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Укушенная обезьяной российская туристка рассказала о пребывании в тайской тюрьме
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Сириец захотел подарить Путину коня и поехал на нем из Дамаска в Москву
Все материалы
Из жизни
Пролежавшая месяц в коме мать услышала крик дочери и прижала ее к груди
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Умирающий мужчина исполнил последнее желание и женился на школьной подруге
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Посетители узнали о долгом пути официантки на работу и подарили ей машину
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Заподозренная в измене королю Малайзии «Мисс Москва» рассказала об угрозах сыну
Все материалы
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Слепой россиянин сам построил дом
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы