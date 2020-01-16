Четырнадцать россиян пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса

В Ульяновской области 14 пассажиров автобуса пострадали в результате опрокидывания транспорта в кювет. Авария произошла из-за сильного гололеда. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает РИА Новости.

16 декабря около 07:20 утра (06:20 по московскому времени) на 114-м километре автодороги «Карсун-Ростиславка» опрокинулся пассажирский автобус ПАЗ. Всего в автобусе находились 20 человек, в том числе один ребенок. 13 пострадавших получили травмы легкой степени тяжести, один — тяжелой, госпитализированы 4 человека. Детей среди пострадавших нет.

В МЧС ограничили движение междугородних рейсовых перевозок на территории Ульяновской области из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиров доставили до места назначения попутным транспортом.

15 января на трассе под Саратовом перевозивший военных автобус Росгвардии столкнулся с легковым автомобилем Toyota. Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

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