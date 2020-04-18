На Кутузовском проспекте погибли два человека

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в 19:11. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автобус.

Погибли водитель и пассажир легковой машины, уточнили в Госавтоинспекции. В автобусе пассажиров не было.

Источник агентства рассказал, что в связи с ДТП на Кутузовском проспекте перекрыты две полосы движения из пяти по направлению в область.

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