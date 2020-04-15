Россиянин на иномарке вытолкнул микроавтобус на пешехода и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель иномарки вытолкнул микроавтобус на тротуар и сбил ожидающего трамвай пешехода. ДТП, случившееся на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы, попало на видео, которое публикует Telegram-канал «112».

Виновником аварии стал 34-летний мужчина на Mitsubishi Lancer. На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки задевает по касательной Hyundai Starex, который выносит на трамвайную остановку, где стоит пешеход. Отскочить он не успел, пишет «112».

С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу.

В начале апреля сообщалось об автомобиле ДПС, который перевернулся из-за кошки в центре Москвы. В результате ДТП никто не пострадал.

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