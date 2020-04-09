Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в Москве

Видео: t.me/bazabazon

Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в центре Москвы. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как около одного из домов столицы лежит перевернутая машина ДПС, рядом находятся сотрудники правоохранительных органов.

По данным издания, кошка выбежала на дорогу, сотрудник полиции сумел избежать столкновения с животным, однако аварии избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал.

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