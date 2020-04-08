Погоня российского полицейского за инвалидом-колясочником попала на видео

Видео: vk.com/rostovnadonu

В сети появилось видео из Ростова-на-Дону, на кадрах которого инспектор ДПС гонится за инвалидом-колясочником из-за нарушения ПДД. Запись опубликовал паблик «Ростов Главный» во «ВКонтакте».

Как рассказал РИА Новости представитель управления ГИБДД по Ростовской области, мужчина двигался по проезжей части проспекта Стачки в инвалидной коляске, тем самым нарушив ПДД и создав угрозу для своего здоровья. При виде полицейских он попытался скрыться, но безуспешно.

У задержанного при себе не оказалось документов, поэтому его доставили в отдел полиции для установления личности. Нарушитель оказался ростовчанином 1985 года рождения. Его оштрафовали на 500 рублей по статье 12.29 «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» КоАП РФ.

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