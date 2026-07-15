Майор Фрэнк: 30 процентов солдат ВСУ, обучающихся в Польше, не доживут до Рождества

Около 30 процентов солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучающихся в Польше, не доживут до Рождества. С таким прогнозом выступил командир австралийского контингента майор Фрэнк в интервью газете Australian.

«Самое тяжелое в этой миссии — понимать, что, несмотря на высокое качество обучения, 30 процентов украинцев, которых мы готовим, будут мертвы к Рождеству», — подчеркнул Фрэнк.

По словам командира, характер боевых действий остается крайне тяжелым, несмотря на высокий уровень подготовки украинских военных. В материале отмечается, что австралийские инструкторы участвуют в обучении командиров отделений и взводов ВСУ в лагере Camp Jomsborg, расположенном в Польше.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, что военнослужащие ВСУ, прошедшие подготовку на территории Польши, будут проходить службу в подразделении, использующем символику УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).