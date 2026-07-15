Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 15 июля 2026Мир

На Западе оценили шансы украинских военных дожить до Рождества

Майор Фрэнк: 30 процентов солдат ВСУ, обучающихся в Польше, не доживут до Рождества
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Около 30 процентов солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучающихся в Польше, не доживут до Рождества. С таким прогнозом выступил командир австралийского контингента майор Фрэнк в интервью газете Australian.

«Самое тяжелое в этой миссии — понимать, что, несмотря на высокое качество обучения, 30 процентов украинцев, которых мы готовим, будут мертвы к Рождеству», — подчеркнул Фрэнк.

По словам командира, характер боевых действий остается крайне тяжелым, несмотря на высокий уровень подготовки украинских военных. В материале отмечается, что австралийские инструкторы участвуют в обучении командиров отделений и взводов ВСУ в лагере Camp Jomsborg, расположенном в Польше.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, что военнослужащие ВСУ, прошедшие подготовку на территории Польши, будут проходить службу в подразделении, использующем символику УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Развеян миф об опасности для батареи смартфона
    Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США
    Дом финалиста ЧМ-2026 попытались ограбить
    Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье
    В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде
    В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз
    Президент одной страны стал бездомным
    В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь
    Москвичка добилась в суде отмены штрафа за неоплаченный проезд в автобусе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok