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22:23, 19 июня 2026Мир

Президент Польши расстроился из-за службы военных ВСУ под знаменем УПА

Президент Польши Навроцкий расстроился из-за службы военных ВСУ под знаменем УПА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Malina Norocea / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку на территории Польши, будут проходить службу в подразделении, использующем символику УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом он заявил в своем видеообращении, передает РИА Новости.

«Войско польское обучило тысячи украинских солдат. Сегодня мы не можем безразлично пройти мимо факта, что часть из них будет служить под знаменем УПА. Мы не можем с этим согласиться», — заявил польский лидер.

Ранее Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

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