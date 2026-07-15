Солнечная энергетика создала проблему для европейских потребителей

Bloomberg: Европа столкнулась со все более резкими скачками цен на электроэнергию

В Европе ежедневные колебания цен на электроэнергию становятся все более резкими из-за ситуации в солнечной энергетике. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что почти каждый день летом цены стремительно падают около полудня, поскольку выработка солнечной энергии перегружает сеть. Однако вечером, когда солнце садится, а спрос усиливается, они взлетают. Это явление, называемое «утиной кривой», вызывает резкие колебания всего за несколько часов. Например, в конце мая в Германии, крупнейшей экономике Европы, цены подскочили с минусовой отметки около полудня до почти 400 евро за мегаватт-час к 8 вечера.

Подчеркивается, что в 2026 году колебания стали еще более резкими. Сказывается острая нехватка аккумуляторных батарей, которые могли бы сохранять избыточную энергию. Поэтому днем она расходуется впустую. Однако вечером для удовлетворения спроса энергосистемам приходится обращаться к более дорогим электростанциям, работающим на ископаемом топливе, чтобы восполнить дефицит.

Ранее сообщалось, что рекордная жара стала проблемой для французской атомной энергетики. Местным АЭС уже не удается в прежнем режиме использовать речную воду для охлаждения реакторов.