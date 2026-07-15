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13:10, 15 июля 2026Мир

В Канаде и Британии потребовали от Украины прекратить продажу опасного химиката

Семьи из Канады и Британии потребовали от Украины прекратить продажу опасного химиката
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CoreRock / Shutterstock / Fotodom

Родственники погибших из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, ставшего причиной смерти их близких. Об этом сообщает телеканал CTV.

«Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества», — говорится в сообщении.

Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам, что регулярно отправляет товар в Канаду, называя его пищевым консервантом. При этом полиция Украины отказывается расследовать дело, поскольку вещество не входит в список запрещенных. Семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании начала собственное расследование.

По данным телеканала, среди жертв — 23-летняя британка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди, заказавшие вещество через украинские сайты. Родители утверждают, что концентрация вещества многократно превышала допустимую для кулинарных целей. Отмечается, что ранее в Канаде за продажу аналогичного химиката был осужден Кеннет Лоу, чья деятельность связана как минимум со 150 смертями.

Ранее поляк жестоко избил соотечественника, приняв его за украинца. Инцидент произошел в Лодзи. Нападавший нанес пострадавшему два удара по голове. Мужчина получил серьезные травмы носа и челюсти, его госпитализировали. Кроме того, нападавший оскорбил его, намекнув, что ему не место в Польше.

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