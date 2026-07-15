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13:12, 15 июля 2026Мир

В Кремле прокомментировали заявления США о новых санкциях против России

Песков: Кремль внимательно слушает и анализирует заявления США о новых санкциях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Кремль внимательно слушает и анализирует звучащие в США заявления о новых санкциях против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США [Дональда Трампа] относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций против России.

По данным газеты The Wall Street Journal, проект новых антироссийских санкций, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, инициатива включает в себя меры в отношении оборонных, энергетических, финансовых объектов России и ее теневого флота.

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