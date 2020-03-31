Пьяного россиянина задержали со стрельбой за угон машины скорой помощи

В подмосковном Подольске пьяного местного жителя задержали со стрельбой за угон машины скорой помощи. Об этом во вторник, 31 марта, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть поступило сообщение об угоне с подстанции скорой помощи служебного автомобиля. Сотрудники ДПС в ходе патрулирования обнаружили машину скорой помощи около одного из домов на улице Федорова. За рулем автомобиля находился мужчина. Заметив полицейских, он заблокировал двери и не реагировал на требование покинуть машину.

При попытке скрыться он столкнулся со служебным автомобилем ДПС, после чего начал движение в сторону сотрудников, создавая угрозу их жизни и здоровья. Правоохранители для остановки транспортного средства произвели три выстрела по машине скорой помощи, однако мужчине удалось скрыться.

Злоумышленник бросил автомобиль около одного из домов на улице Карла Маркса и попытался уйти через дворы, однако там был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Он был доставлен в отдел полиции. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

@huepub / Telegram

Видео с допроса подозреваемого опубликовал Telegram-канал Huepub. На кадрах мужчина подробно рассказывает, почему он так поступил. Кроме того, он отметил, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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