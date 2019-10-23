Московский таксист отказался пропустить скорую и пригрозил водителю ножом

В Москве задержали таксиста, который отказался пропустить автомобиль скорой помощи и угрожал водителю ножом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по столице, передает агентство городских новостей «Москва».

Водитель рассказал, что он включил световые сигналы, сообщив таким образом о необходимости уступить ему дорогу. Ехавший спереди водитель такси не выполнил просьбу и вышел из салона. Между водителями возник конфликт, во время которого таксист вытащил нож, начал угрожать оппоненту и ударил его по лицу.

Таксиста задержали, им оказался 54-летний приезжий. Отмечается, что мужчина был ранее судим. У него изъяли нож, полиция возбудила уголовное дело по статье 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

1 октября стало известно, что водителя Lamborgini в Москве привлекли к административной ответственности за отказ пропускать скорую помощь после того, как в интернете появилось видео с инцидентом. Мужчину остановили на Садовнической улице, в его отношении возбудили административное дело.

6 августа этого года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за создание помех работе медиков, в том числе за отказ пропускать автомобили скорой помощи. Согласно поправкам в КоАП, водителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до года. Раньше наказание составляло штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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