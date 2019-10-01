Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился

В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Полицейские обнаружили видеозапись, на которой было видно, что водитель Lamborghini не предоставил преимущество в движении скорой помощи с включенными сигналами. Как выяснили в ведомстве, инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Мужчину остановили на Садовнической улице, в его отношении возбудили административное дело по части 2 статьи 12.17 КоАП («Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом»).

6 августа 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за создание помех работе медиков, в том числе за отказ пропускать автомобили скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, водителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до года. Раньше наказание составляло штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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