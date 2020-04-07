Раскрыты подробности смертельного ДТП с эпатажным блогером

Водителем белого Mercedes, в котором находился эпатажный блогер Павел Петель, был 16-летний подросток. Как сообщает «Пятый канал», автомобиль влетел на АЗС, где на большой скорости врезался в припаркованную фуру Volvo.

Согласно раскрытой каналом информации, в результате смертельного ДТП машина ушла под большегруз больше чем на половину. Водитель, блогер и пассажир 28 лет скончались на месте. Еще один пассажир был госпитализирован с переломами.

В комментарии изданию «Подъем» друг Петеля, бьюти-блогер Сергей Остриков рассказал подробности личности водителя. По его словам, погибшего вез ингушский подросток. Остриков добавил, что блогер ехал на групповом такси до станции московского метро «Аннино», а автомобиль Mercedes находившемуся за рулем подростку подарил его отец. Подросток решил подзаработать частным извозом.

Авария произошла в районе Подольска в субботу, 4 апреля. Близкие и поклонники Петеля первоначально разыскивали блогера, так как считали его пропавшим без вести. В понедельник, 6 апреля, стало известно о ДТП. Блогер возвращался на машине из миграционного центра у деревни Сахарово: он являлся гражданином Украины, но работал в России.

Позже была опубликована видеозапись момента ДТП, в котором погиб Петель. Фрагмент видео был взят с одной из видеокамер у места смертельной аварии, которая произошла на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Также в сети выпустили видео, снятое уже после ДТП. На месте происшествия находились полицейские и сотрудники скорой помощи.

Блогер, родившийся в городе Днепр, стал известен благодаря своему эпатажному поведению. Он регулярно переодевался в женские наряды и создавал собственные женские образы. Петель вел канал на YouTube и аккаунт в Instagram. В 2013 году он в образе блондинки участвовал в телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

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