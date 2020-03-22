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Названа причина аварии с двумя автобусами под Тамбовом

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Авария с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Такую причину ДТП назвали в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Интерфакс».

Там пояснили, что в результате нарушения ПДД один из автобусов съехал в кювет и опрокинулся. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях тамбовского управления МЧС и местного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в качестве основной причины ДТП называли плохие погодные условия.

Авария произошла утром в воскресенье, 22 марта, на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в районе населенного пункта Чикаревка Жердевского района. В результате ДТП три человека погибли, еще 15 пострадали и были доставлены в районные больницы.

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