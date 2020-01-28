В московском аэропорту загорелся автобус с китайцами

В московском аэропорту Внуково загорелся пассажирский автобус с китайскими туристами. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщили в МЧС России.

По информации канала, инцидент произошел утром во вторник, 28 января, в зоне вылета. Согласно сведениям спасателей, возгорание произошло в одном из отсеков транспортного средства. Площадь распространения огня составила 1,5 квадратных метра.

Работавшие на месте четыре пожарных расчета ликвидировали последствия аварии. Уточняется, что автобус в момент происшествия находился на подъезде к зданию аэропорта, в результате никто не пострадал.

В то же время Telegram-канал Mash уточняет, что в салоне загоревшегося автомобиля, который прибыл из гостиницы «Космос», находились 28 китайцев. По данным канала, граждане КНР успели покинуть транспорт, а у автобуса из-за инцидента поврежден отопитель, колесо и частично моторный отсек.

В октябре прошлого года в Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве случилась авария, из-за которой из тоннеля повалил густой черный дым. ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего началось возгорание.

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