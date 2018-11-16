В загоревшемся автобусе погибли 42 человека

По меньшей мере 42 человека погибли в результате возгорания автобуса в Зимбабве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Автобус, следовавший из города Булавайо в приграничный Байтбридж на юге страны, загорелся ночью 15 ноября. Причина пока не выяснена. По предварительным данным, пожар возник из-за протечки бензобака.

Подтверждена гибель 42 пассажиров. Еще 20 человек госпитализированы, тяжесть их состояния не уточняется. Фотографию сгоревшего остова автобуса опубликовали местные СМИ.

Неделей ранее, 8 ноября, в автобусной аварии в Зимбабве погибли более 50 человек: тогда на шоссе лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. Среди погибших были несовершеннолетние.

Автобусные аварии происходят в Зимбабве часто из-за плохого состояния дорог и транспортных средств, а также неграмотного вождения. Кроме того, транспортные компании конкурируют, поэтому водители стараются ехать как можно быстрее и совершать максимальное количество поездок за день.

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