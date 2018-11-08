В лобовом столкновении автобусов в Зимбабве погибли 47 человек

В лобовом столкновении двух автобусов в Зимбабве погибли 47 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Два междугородних автобуса, следовавших в противоположных направлениях, столкнулись вечером в среду, 7 ноября, на шоссе неподалеку от Русапе, в 170 километрах от столицы страны Хараре. Авария произошла из-за того, что один из водителей пытался обогнать грузовик.

По информации газеты NewsdzeZimbabwe, среди погибших двое детей. Госпитализировано по меньшей мере 70 человек. Представитель полиции сообщил, что число погибших может увеличиться, поскольку многие получили серьезные травмы. Сообщается также, что ближайший морг переполнен, так как был рассчитан только на 16 тел.

Автобусные аварии происходят в Зимбабве часто из-за плохих дорог и неграмотного вождения. Кроме того, транспортные компании конкурируют, поэтому водители стараются ехать как можно быстрее и совершать максимальное количество поездок за день.

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