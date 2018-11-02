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В Китае драка пассажирки и водителя автобуса привела к смертельной аварии

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Автобус упал в реку Янцзы на территории города Чунцин в Китае из-за драки между пассажирской и водителем транспортного средства. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает информационный портал Sina.

По информации издания, причиной конфликта стало то, что женщина пропустила остановку и потребовала водителя остановить автобус. Он отказался выполнить просьбу, поскольку в этот момент транспорт уже проезжал по мосту над рекой. Китаянка принялась оскорблять водителя, а затем ударила его.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина попытался защититься и нанести ответный удар, из-за чего ему пришлось отпустить руль правой рукой и отвернуться от дороги. В этот момент он потерял управление, а автобус со скоростью 51 километр в час выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной, врезался в ограждение и упал в реку.

Власти Китая отправили на место ЧП десятки спасателей, полицейских, водолазов и волонтеров. Специалистам удалось поднять транспортное средство с 70-метровой глубины, задействовав несколько судов и проведя подводные работы.

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