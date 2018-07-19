Озверевшая из-за проблем с мужем китаянка покусала попутчика

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В Китае эвакуировали поезд после того, как пассажирка покусала попутчика. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Чунцин на юго-западе страны. Одна из пассажирок поезда начала кричать, а затем набросилась на сидящего рядом 56-летнего мужчину. Женщина оседлала его и укусила в шею. Окровавленный пассажир смог отбиться от нападавшей и сбежать. После этого китаянка бросилась на пол и стала рвать на себе одежду.

Вмешавшиеся в происходящее полицейские и железнодорожные рабочие доставили мужчину в больницу. Женщину задержали. Позже железнодорожная компания города Чунцин выпустила заявление, в котором говорилось, что женщина «потеряла контроль над собой из-за проблем с мужем». Полиция расследует происшествие.

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