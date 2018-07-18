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Американка пустила в дом незнакомку и осталась без носа

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Жительницу Техаса обвинили в нападении. По словам жертвы, женщина откусила внушительный кусок от ее носа и проглотила его. Об этом сообщает ABC7.

Обвинения выдвинуты в отношении 41-летней Джессики Коллинз (Jessica Collins). Пострадавшая девушка, представившаяся Татьяной, рассказала, что познакомилась с Коллинз в баре: та сопровождала ее соседа.

После бара все трое отправились в квартиру Татьяны. Коллинз потребовала больше алкоголя и сигарет. Татьяна попросила ее покинуть дом, на что та повалила хозяйку квартиры на пол, схватив ее за волосы. После она откусила часть носа и съела его.

Жертва призналась, что не осознавала произошедшее вплоть до того момента, как попала в скорую. «Я начала звонить мужу и кричать в трубку "У меня нет носа, мне 28 лет, и у меня больше нет носа!"», — рассказала пострадавшая.

Татьяна также посетовала, что у нее нет медицинской страховки, поэтому она не может позволить себе пластическую операцию. Врачи предупреждают, что ее необходимо сделать в течение двух недель. Друзья жертвы уже запустили кампанию по сбору средств.

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